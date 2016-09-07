Мотоциклисты-спасатели в Подмосковье за 4 месяца предотвратили гибель 75 человек

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения спасателей на мотоциклах в Подмосковье за четыре месяца работы предотвратили гибель 75 человек. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, за четыре месяца работы подразделений спасателей на мотоциклах Подмосковья совершили почти 150 выездов на различные происшествия. За этот период они спасли 75 жизней", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, мотогруппы спасателей Московской области работают в теплое время года, как правило, с 1 мая по 30 сентября, передвижение на мотоциклах позволяет более оперативно прибыть на место происшествия в условиях заторов на дорогах, благодаря чему имеется больше шансов спасти жизнь людям, получившим серьезные травмы.

"Спасательные группы на мотоциклах задействуются в тех случаях, когда особенно важна мобильность и оперативность и не требуется большое количество оборудования и личного состава. Они оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях, вскрытии дверей, мониторинге пожароопасных участков и поиске заблудившихся в лесу людей. Спасатели на мотоциклах оперативно добираются до места происшествия и в случае необходимости оказывают первую помощь до прибытия медиков", - подчеркнул Пестов, слова которого приводит пресс-служба.