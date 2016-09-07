Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мотоциклисты-спасатели в Подмосковье за 4 месяца предотвратили гибель 75 человек

Москва Московская область
7 сентября, 18:11 UTC+3
Мотогруппы оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях, вскрытии дверей, мониторинге пожароопасных участков и поиске заблудившихся в лесу людей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения спасателей на мотоциклах в Подмосковье за четыре месяца работы предотвратили гибель 75 человек. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, за четыре месяца работы подразделений спасателей на мотоциклах Подмосковья совершили почти 150 выездов на различные происшествия. За этот период они спасли 75 жизней", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, мотогруппы спасателей Московской области работают в теплое время года, как правило, с 1 мая по 30 сентября, передвижение на мотоциклах позволяет более оперативно прибыть на место происшествия в условиях заторов на дорогах, благодаря чему имеется больше шансов спасти жизнь людям, получившим серьезные травмы.

"Спасательные группы на мотоциклах задействуются в тех случаях, когда особенно важна мобильность и оперативность и не требуется большое количество оборудования и личного состава. Они оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях, вскрытии дверей, мониторинге пожароопасных участков и поиске заблудившихся в лесу людей. Спасатели на мотоциклах оперативно добираются до места происшествия и в случае необходимости оказывают первую помощь до прибытия медиков", - подчеркнул Пестов, слова которого приводит пресс-служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Сбербанк: темпы роста и спрос на кредитование МСП остаются на низком уровне
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
Темы дня
Реклама