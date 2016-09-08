Свыше 130 соцобъектов Подмосковья адаптируют для граждан с ограниченными возможностями

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 130 социальных объектов будет оборудовано для нужд граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Подмосковье в 2016 году. Об этом в четверг сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"В 2016 году в Подмосковье 131 социальный объект адаптируют для создания доступной среды", - сказала Забралова. Она добавила, что для программы "Доступная среда" в этом году выделено 700 млн руб.

В программу этого года вошли 25 детских садов, пять школ, две детских школы искусств, девять техникумов и колледжей, 15 учреждений здравоохранения, 22 учреждения соцзащиты, 19 спортивных и 34 культурных объекта. В них установят пандусы, подъемники, звукоусилители для слабослышащих, тактильные таблички и др.

По данным властей, в настоящее время рейтинг муниципальных образований области по созданию доступной среды возглавляют Дмитров, Серпухов, Химки, Сергиев Посад, Пущино.