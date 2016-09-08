Танковое сражение времен Великой Отечественной войны реконструируют в Подмосковье

На станции МЦК "Лужники" установили трехметровую букву "М" с подсветкойМосква 8 сентября, 17:39
"Швабе" представил начальнику ГАБТУ новую навигационную камеруНовости партнеров 8 сентября, 17:29
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторовПроисшествия 8 сентября, 17:27
Подозреваемый в экстремизме рэпер Птаха отпущен под подписку о невыездеПроисшествия 8 сентября, 17:20
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМРПроисшествия 8 сентября, 17:12
В Петербурге опубликован блокадный дневник школьницы Тани ВассоевичОбщество 8 сентября, 17:12
На досрочное голосование на острове Белый пришли четыре избирателя и 15 медведейВ стране 8 сентября, 17:07
Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работуСпорт 8 сентября, 17:02
Врио президента Республики Узбекистан Шавкат МирзиёевБиографии и справки 8 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек и свыше 30 образцов советских и немецких танков, бронемашин, автомобилей и самолетов будет задействовано в реконструкции танкового сражения времен Великой Отечественной войны, которое будет проведено в подмосковном Алабине в День танкиста - 11 сентября, сообщил в четверг ТАСС начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
"Кульминационными эпизодами "сражения" станут переправа танков через водную преграду, танковый таран и воздушный бой", - сказал он.
Кроме исторической техники, в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А, что сделает постановку зрелищнее и динамичнее, добавил Мугинов.