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Танковое сражение времен Великой Отечественной войны реконструируют в Подмосковье

Москва Московская область
8 сентября, 15:56 UTC+3
Кроме исторической техники, в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек и свыше 30 образцов советских и немецких танков, бронемашин, автомобилей и самолетов будет задействовано в реконструкции танкового сражения времен Великой Отечественной войны, которое будет проведено в подмосковном Алабине в День танкиста - 11 сентября, сообщил в четверг ТАСС начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

"Кульминационными эпизодами "сражения" станут переправа танков через водную преграду, танковый таран и воздушный бой", - сказал он.

Кроме исторической техники, в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А, что сделает постановку зрелищнее и динамичнее, добавил Мугинов. 

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