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Подмосковный Роспотребнадзор составил список из 40 недобросовестных производителей

Москва Московская область
8 сентября, 17:49 UTC+3
При проверке реального нахождения предприятий выяснилось, что они отсутствуют по адресам, указанным в товарно-сопроводительных документах и на этикетках продуктов питания
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Список недобросовестных производителей продуктов питания составил подмосковный Роспотребнадзор. В него вошли 40 предприятий, говорится в сообщении пресс-службы Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Речь идет более чем о 40 предприятиях-фантомах из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Тверской, Самарской, Новосибирской, Ростовской, Орловской, Нижегородской и Курской областей, а также из Республики Татарстан и Алтайского края. Мы будем работать в данном направлении и дальше, включая в "плохой" список всех, кто будет уличен в недобросовестности", – цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Посаженникова.

По его словам, при проверке сотрудниками Роспотребнадзора реального нахождения предприятий выяснилось, что они отсутствуют по адресам, указанным в товарно-сопроводительных документах, и на этикетках продуктов питания.

Посаженников отметил, что информация о недобросовестных компаниях полезна для организаций, осуществляющих поставки питания в школы и больницы, а также образовательных и медицинских учреждений, которые самостоятельно осуществляют закупку продуктов. Список опубликован на сайте подмосковного Минпотребрынка.

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