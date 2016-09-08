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Подмосковный минтранс проверил 261 таксиста на территории аэропорта Домодедово

Москва Московская область
8 сентября, 18:03 UTC+3
В числе основных нарушений зафиксированы отсутствие разрешений на перевозку пассажиров и багажа, а также справок о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подмосковный минтранс совместно с полицией проверил 261 таксиста на территории аэропорта Домодедово. За различные нарушения правил перевозок пассажиров 16 машин изъято и перемещено на специализированные стоянки, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

"Наши сотрудники совместно с полицией проверили 261 таксиста. За различные нарушения правил перевозок пассажиров в отношении водителей возбуждено 34 дела об административном правонарушении, 16 транспортных средств изъято и перемещено на специализированные стоянки. Проверки в аэропортах области будут продолжены. В муниципальных образованиях подобные мероприятия нами проводятся 3-4 раза в неделю", - цитирует пресс-служба главу ведомства Михаила Олейника.

В материале отмечается, что в числе основных нарушений зафиксированы отсутствие разрешений на перевозку пассажиров и багажа, справок о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров, а также проверок технического состояния транспортных средств.

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