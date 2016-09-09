Санатории и гостиницы смогут построить на территории бывших пионерлагерей в Подмосковье

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Санатории, гостиницы и спортивные объекты смогут построить на территории бывших пионерских лагерей в Подмосковье. Соответствующий постановление, подписанное главой региона Андреем Воробьевым, вступило в силу, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.
"6 августа данное постановление подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Теперь в соответствии со вступившим в законную силу постановлением правительства Московской области от 6 сентября 2016 года, в виды разрешенного использования земельных участков, являющихся социально значимыми, включены: социальное обслуживание, санаторная деятельность, подразумевающая развитие гостиничной сети, спорт, туристическое обслуживание", – цитирует пресс-служба заместителя министра имущественных отношений Московской области Вячеслава Имангулова,
По его словам, документ позволит вовлечь в хозяйственно-экономический оборот территории заброшенных пионерских лагерей и баз отдыха, повысить эффективность их управления, а также найти инвестиции.
"Дополнение перечня социально значимых видов разрешенного использования позволит нам предоставлять территории бывших пионерских лагерей и баз отдыха по льготной ставке аренды, равной 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, но при условии жесткого контроля в части использования территории в социально-рекреационных целях", – добавил заместитель министра.