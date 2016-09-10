В Химках такси столкнулось с автобусом, пострадавших нет

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Такси столкнулось с автобусом в подмосковных Химках, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в областной Госавтоинспекции, из-за аварии на дороге образовался серьезный затор.
"Такси столкнулось с автобусом, разворачиваясь на дороге. Движение транспорта от Москвы в сторону области затруднено - автомобильная пробка начинается от МКАД до Химок. Также затор из машин создался на внешней стороне МКАД перед поворотом на Химки", - сказали в управлении.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения. Причина аварии устанавливается.