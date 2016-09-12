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Электрички Белорусского направления МЖД идут с задержками из-за сбоя работы светофоров

Москва Московская область
12 сентября, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Железнодорожники выясняют причины происшествия, на месте работают аварийные бригады
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электрички Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.

"Сегодня в 08:22 мск на станции Одинцово по техническим причинам два светофора сигнализировали красным светом. Специалисты зафиксировали повреждение кабеля, предположительно, тяжелой техникой сторонней организации, проводящей строительные работы вблизи железнодорожного полотна", - сказали в управлении, добавив, что движение пригородных поездов на данном участке не останавливается.

"Оно организовано по специальному режиму с ограничением скорости. В связи с этим пригородные поезда следуют через станцию Одинцово в Москву и в обратном направлении с увеличенным интервалом. Возможны задержки нескольких электропоездов от 10 до 35 минут", - предупредил представитель МЖД.

Сейчас железнодорожники выясняют причины происшествия, на месте работают аварийные бригады.

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