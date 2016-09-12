Движение транспорта ограничено на Можайском шоссе из-за ремонтных работ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничено на два дня на Можайском шоссе в Московской области из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде. Об этом ТАСС сообщили в областном Управлении ГИБДД.

"12 сентября с 07:00 до 21:00 мск 14 сентября в связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 89-м км Можайского шоссе, ограничено движение автотранспорта", - сказали в пресс-службе, отметив, что объехать перекрытый участок можно через железнодорожный переезд на 2-м км автодороги А-108 Минско-Волоколамского направления.

Госавтоинспекция Московской области рекомендует заблаговременно выбирать маршруты движения.