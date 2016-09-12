Общественный мониторинг выборов будет организован в Подмосковье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Общественный мониторинг выборов депутатов Мособлдумы и муниципалитетов, которые пройдут 18 сентября, будет организован в Подмосковье. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"У нас будут работать два телефона горячей линии. Один из них будет касаться кампании по выборам депутатов областного парламента, а второй - муниципальных выборов. В состав мониторинговых групп войдут члены областной и муниципальных Общественных палат, представители территориальных избирательных комиссий, представители уполномоченных по правам человека, представители от Совета по правам человека при губернаторе Московской области и другие представители общественности", - сказала Коновалова.

По ее словам, задача горячей линии - прием сигналов о возможных нарушениях на участках, а также информирование по вопросам участия в едином дне голосования. "Сотрудники горячей линии будут поддерживать связь с территориальными избирательными комиссиями, избирательной комиссией Подмосковья", - добавила она.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Марина Юденич сообщила ТАСС, что областная мониторинговая группа будет находиться в день выборов на территории Одинцовского района в Едином центре наблюдения и общественного мониторинга.

"Мы проведем мониторинг некоторых участков на предмет их готовности непосредственно перед выборами. Проконтролируем установку камер. В день выборов мы будем выезжать на возможные проблемные участки. С нами всегда будут юристы. Все будет задокументировано и информацию мы будем перенаправлять в соответствующие избирательные комиссии", - отметила Юденич.

В единый день голосования 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также органов местного самоуправления различных уровней.