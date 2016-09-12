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Около 1,2 тыс. машиномест намерены оборудовать в Павшинской пойме до конца года

Москва Московская область
12 сентября, 17:10 UTC+3
Уже ведутся работы по созданию 610 парковочных мест
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. машиномест намерены оборудовать в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска до конца года. Об этом заявил глава администрации городского округа Павел Стариков, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области по итогам проверки ведомства.

"Глава администрации городского округа Павел Стариков продемонстрировал ход работ по уширению Красногорского бульвара, где будет сформировано 610 машиномест. Он отметил, что до конца года в микрорайоне будет покрыт дефицит 1,2 тыс. машиномест, если не будет возражений жителей: при устройстве парковок во дворах зачастую приходится сталкиваться с недовольством граждан, так как им хочется видеть на придомовой территории не только асфальт, но и газон", - говорится в сообщении.

В 2017 году для решения проблемы с нехваткой парковочных мест в Красногорске планируется строительство многоуровневых паркингов. Проекты предполагается реализовать как за счет привлеченных инвесторов, так и за счет бюджета администрации, уточнили в пресс-службе.

Ранее в ходе в визита в городской округ представителей регионального минтранса отмечалось, что дефицит машиномест в Красногорске превышает 10 тыс. – это предпоследнее место по организации парковочного пространства среди девяти крупнейших городов Московской области.  

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