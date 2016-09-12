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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 300 жалоб на арбитражных управляющих поступило в подмосковный Росреестр за восемь месяцев текущего года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На действия арбитражных управляющих в Управление Росреестра по Московской области поступило 297 жалоб за восемь месяцев 2016 года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2015 года – 251 жалоба. Все поступившие жалобы были рассмотрены", - говорится в сообщении.
В случае выявления нарушений законодательства, арбитражные управляющие привлекались к административной ответственности решениями суда, уточнили в пресс-службе.
Функции по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории Московской области осуществляет региональное управление Росреестра. Претенденты на получение статуса арбитражного управляющего обязаны пройти обучение по единой программе подготовки в аккредитованном учебном заведении и сдать теоретический экзамен.