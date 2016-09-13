Новый перинатальный центр откроется в Балашихе 14 сентября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новый перинатальный центр откроется в подмосковной Балашихе 14 сентября, сообщается на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова откроет перинатальный центр в подмосковной Балашихе 14 сентября. В открытии примет участие губернатор Московской области Андрей Воробьев", – говорится в сообщении.
Планируется, что новый Балашихинский родильный дом на улице Саввинской будет оказывать медицинскую помощь более чем 274 тыс. жителей городского округа Балашиха и городского округа Реутов, отмечается в сообщении.
В рамках мероприятия также планируется передать станции скорой помощи города Балашиха 20 новых автомобилей, закупленных за счет средств федерального бюджета, уточняется в материале.