Новый перинатальный центр откроется в Балашихе 14 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новый перинатальный центр откроется в подмосковной Балашихе 14 сентября, сообщается на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Министр здравоохранения Вероника Скворцова откроет перинатальный центр в подмосковной Балашихе 14 сентября. В открытии примет участие губернатор Московской области Андрей Воробьев", – говорится в сообщении.

Планируется, что новый Балашихинский родильный дом на улице Саввинской будет оказывать медицинскую помощь более чем 274 тыс. жителей городского округа Балашиха и городского округа Реутов, отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия также планируется передать станции скорой помощи города Балашиха 20 новых автомобилей, закупленных за счет средств федерального бюджета, уточняется в материале.