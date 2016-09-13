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Более 600 незаконных торговых объектов снесли в Подмосковье с мая 2016 года

Москва Московская область
13 сентября, 14:02 UTC+3
Муниципалитетам осталось демонтировать 103 незаконных точки
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 600 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) снесли в Подмосковье с мая 2016 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

"Анализ инвентаризации нестационарной торговли на 11 мая показал следующие результаты. На территории Московской области - 11 048 тыс. нестационарных торговых объектов. Из них 726 объектов - незаконные. На сегодняшний день из 726 незаконных НТО демонтировано 623 объекта", - сказал Посаженников на заседании правительства Московской области.

По его словам, муниципалитетам осталось демонтировать 103 незаконных НТО, а также ликвидировать 121 незаконный бахчевой развал.

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