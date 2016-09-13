Аукционы для продавцов бахчевых культур проведут в Подмосковье в 2017 году

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аукционы для продавцов арбузов и дынь проведут в Подмосковье в 2017 году. Победители получат право торговли на бахчевых развалах в течение пяти лет, сообщает РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.
"Есть хорошая практика в Москве, они все бахчевые развалы, всю сезонную торговлю разыгрывают через аукционы на пять лет. Бизнесу абсолютно понятно, как планировать свою деятельность. До марта мы выстроим понятную систему в каждом муниципалитете, где эти развалы будут находиться, а во втором квартале следующего года проведем аукционы", – сказал Посаженников.
Министр отметил, что подобную практику планируется также применить к местам торговли новогодними елями.