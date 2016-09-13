Молодые учителя Подмосковья получат пособие в размере 150 тыс. руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Молодые учителя, выпускники педагогических колледжей и вузов 2016 года, которые придут на работу в школы Подмосковья, получат пособие в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"Сейчас анализируется приток молодых кадров нового учебного года для предоставления пособия. Выплата будет производиться в два этапа: 50 тыс. руб. - при приеме на работу, 100 тыс. руб. - по окончании второго года работы", - цитирует пресс-служба слова Забраловой.
По ее словам, до 2015 года в школы Подмосковья приходили около 800 выпускников. В прошлом году в образовательные учреждения поступили работать 1243 молодых специалиста.
"В настоящее время в школах Московской области работают более 5,5 тыс. педагогов в возрасте до 30 лет", - уточнила Забралова.