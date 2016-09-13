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Более 330 тыс. кв. м гостиничной недвижимости строится в Подмосковье в 2016 году

Москва Московская область
13 сентября, 15:55 UTC+3
Лидерами по строительству являются Истринский муниципальный район и Мытищи
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строители в Подмосковье в настоящее время возводят более 60 гостиниц и гостиничных комплексов, общая площадь которых составляет более 330 тыс. кв. м. Об этом во вторник журналистам сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

"Сейчас подмосковные строители возводят более 60 гостиниц и гостиничных комплексов, общая площадь которых составляет более 330 тыс. кв. м. География данного строительства обширная, она охватывает 25 муниципальных районов и городских округов области. Лидерами по строительству гостиничной недвижимости являются Истринский муниципальный район, в котором ведется строительство более 60 тыс. кв. м, и Мытищи - более 20 тыс. кв. м", - сказал министр.

По его словам, строительство и реконструкция гостиниц, гостиничных комплексов, а также кемпингов является одним из приоритетов для подмосковных строителей.

"Гостиничный рынок Подмосковья делится на две группы: городских отелей и отелей с рекреацией. В 2015 году на территории Подмосковья было построено 7 отелей, в основном, городского типа. Все они расположены в городах, где присутствует большая промышленная составляющая. Это позволило создать дополнительные услуги и рабочие места в шаговой доступности от жилья, а также обеспечить рост поступлений в бюджет области", - отметил Пахомов.

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