Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном откроют в Бронницах 16 сентября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном откроют в Бронницах 16 сентября. Он будет носить имя олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Александра Дегтярева, сообщили в пресс-службе администрации города.
"16 сентября в Бронницах торжественно откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном "Титан" имени Александра Дегтярева, заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона 1976 года в Монреале по гребле на байдарках "четверка" на дистанции 1 тыс. м", – говорится в сообщении.
Трехэтажное спортивное сооружение вмещает в себя бассейн длиной 25 м и глубиной от 1,8 до 2,05 м и четырьмя плавательными дорожками, тренажерный зал, раздевалки, душевые, комнату медработника, помещение для инструкторов, заведующего, гардероб и буфет.
Как отмечается в материале, название новому спортивному объекту выбрано по результатам народного голосования в сети интернет. Объект построен по губернаторской программе "50 ФОК", направленной на развитие массового спорта и привлечение жителей к активному образу жизни.