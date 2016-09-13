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Количество информационных центров для туристов в Подмосковье увеличится вдвое к 2018 году

Москва Московская область
13 сентября, 17:39 UTC+3
Новые ТИЦ установят вблизи достопримечательностей, на вокзалах, в музеях
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество туристско-информационных центров (ТИЦ) в Подмосковье вырастет до конца 2017 года более чем в два раза. Об этом во вторник сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"В настоящее время в Московской области работают 22 туристско-информационных центра, до конца 2017 года их будет 53", - сказала Забралова. По ее словам, новые ТИЦ появятся вблизи достопримечательностей, на вокзалах, в музеях.

"Изначально информационные точки для туристов появились в наших 12 областных музеях. Они представляют собой стойки с картами, раздаточными материалами, иногда сувенирной продукцией. Сотрудник информационного центра может рассказать о туристических маршрутах, экскурсиях и достопримечательностях", - пояснила первый зампред.

Она добавила, что такие информационные точки показали себя востребованными, и было принято решение о расширении сети. "В созданном головном центре сейчас проходит обучение сотрудников", - отметила Забралова.

ТИЦ начали открываться в Подмосковье в конце 2014 года. В 2016 году на базе музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истринском районе Подмосковья был создан головной центр. В 2014 году Подмосковье посетили 10,4 млн туристов и экскурсантов, в 2015 году - более 11,5 млн. человек.

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