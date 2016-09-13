Количество информационных центров для туристов в Подмосковье увеличится вдвое к 2018 году

МОК: Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016Спорт 13 сентября, 17:45
Фотографии Москвы из архива ТАСС можно увидеть на выставках в столичных паркахОбщество 13 сентября, 17:34
Ветхие пятиэтажки полностью снесут в четырех округах Москвы до конца годаМосква 13 сентября, 17:19
ФАС: правкомиссия на ближайшем заседании рассмотрит покупку 25% Пулково катарским фондомЭкономика и бизнес 13 сентября, 17:12
Что ждут от нового детского омбудсменаОбщество 13 сентября, 16:40
Прием заявок на II Всероссийский музыкальный конкурс продлили до 1 октябряКультура 13 сентября, 16:32
Сноуден рассчитывает на помилование ОбамойМеждународная панорама 13 сентября, 16:28
ЦБ РФ: ситуация в банковском секторе РФ стабильная, восстанавливаются объемы кредитованияЭкономика и бизнес 13 сентября, 16:25
Порошенко анонсировал очередной транш от МВФ и перекрестилсяМеждународная панорама 13 сентября, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество туристско-информационных центров (ТИЦ) в Подмосковье вырастет до конца 2017 года более чем в два раза. Об этом во вторник сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"В настоящее время в Московской области работают 22 туристско-информационных центра, до конца 2017 года их будет 53", - сказала Забралова. По ее словам, новые ТИЦ появятся вблизи достопримечательностей, на вокзалах, в музеях.
"Изначально информационные точки для туристов появились в наших 12 областных музеях. Они представляют собой стойки с картами, раздаточными материалами, иногда сувенирной продукцией. Сотрудник информационного центра может рассказать о туристических маршрутах, экскурсиях и достопримечательностях", - пояснила первый зампред.
Она добавила, что такие информационные точки показали себя востребованными, и было принято решение о расширении сети. "В созданном головном центре сейчас проходит обучение сотрудников", - отметила Забралова.
ТИЦ начали открываться в Подмосковье в конце 2014 года. В 2016 году на базе музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истринском районе Подмосковья был создан головной центр. В 2014 году Подмосковье посетили 10,4 млн туристов и экскурсантов, в 2015 году - более 11,5 млн. человек.