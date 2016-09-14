Около 1 га дикорастущей конопли уничтожила полиция в Подмосковье

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковного отдела полиции "Коломенское" обнаружили и уничтожили около 1 га дикорастущей конопли. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы полиции Московской области Татьяна Петрова.
"В ходе операции "Мак" сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в районе деревни Коробчево обнаружили земельный участок с дикорастущей коноплей на площади около 1 га. С помощью специальной техники было скошено и сожжено более 1,5 тыс. кустов наркосодержащих растений", - сказала Петрова.