Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 250 лифтов заменили в многоквартирных домах Подмосковья

Москва Московская область
14 сентября, 13:06 UTC+3
Оборудование, устанавливаемое в регионе, собрано в Серпухове и Лыткарине, а также Могилеве
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 250 лифтов заменили в многоквартирных домах Подмосковья. До конца года предстоит обновить еще более 1,3 тыс., сообщает РИАМО со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

"У нас 243 лифта заменены, всего в этом году 1693 лифта, то есть еще осталось более 1,3 тыс. лифтов. Лифты мы будем до декабря менять. Нас погодные условия не тормозят, торги проведены, закупка оборудования идет, поэтому до декабря мы будем менять", – сказал Хромушин.

По словам министра, оборудование, устанавливаемое в регионе, собрано в Серпухове и Лыткарине, а также Могилеве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама