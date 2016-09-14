МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 250 лифтов заменили в многоквартирных домах Подмосковья. До конца года предстоит обновить еще более 1,3 тыс., сообщает РИАМО со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

"У нас 243 лифта заменены, всего в этом году 1693 лифта, то есть еще осталось более 1,3 тыс. лифтов. Лифты мы будем до декабря менять. Нас погодные условия не тормозят, торги проведены, закупка оборудования идет, поэтому до декабря мы будем менять", – сказал Хромушин.

По словам министра, оборудование, устанавливаемое в регионе, собрано в Серпухове и Лыткарине, а также Могилеве.