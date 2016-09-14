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Более 200 знаков туристической навигации установят в Подмосковье в 2016 году

Москва Московская область
14 сентября, 13:14 UTC+3
К 2018 году в регионе появится 1,5 тыс. знаков навигации
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 200 знаков дорожной туристической навигации планируют установить в Подмосковье в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

"В 2016 году в Московской области будет установлено еще 211 знаков дорожной туристической навигации. Три года назад Подмосковье стало пилотной площадкой по организации системы навигации и ориентирующей информации для жителей и гостей региона", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что основой для дорожных знаков послужили европейские образцы, все они выполнены в международном формате: имеют коричневый фон, на котором нанесены специальная пиктограмма, характеризующая объект, и информация на русском и английском языках.

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова приводятся в материале, первые 107 знаков к значимым туристическим объектам региона появились в 2013 году.

"В 2014 установили еще 500, в том числе 162 – на дорогах федерального значения, 83 – регионального значения и 255 – муниципального значения. В прошлом году к ним добавилось 282, а в 2016-м общее количество увеличится еще на 211 знаков. К 2018 году знаков туристской навигации в Подмосковье станет 1,5 тыс.", – добавила Косарева.

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