Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 5 тыс. новых рабочих мест появится в Подмосковье

Москва Московская область
14 сентября, 18:10 UTC+3
По информации ведомства, больше всего вакансий будет создано в Красногорском районе –1 тыс., в Балашихе – 645, в Ленинском районе – 554, Ногинском районе – 370 и Подольске – 200
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Градостроительная документация, согласованная за последние две недели Главархитектурой Московской области, позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба ведомства.

"Градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), согласованные Главархитектурой Московской области, обеспечат прирост почти 3,5 тыс. рабочих мест в Подмосковье. Документация по планировке территории (ППТ) для размещения объектов нежилого назначения предусматривает формирование более 1,6 тыс. рабочих мест. Реализация проектов позволит только в одном Домодедове создать 1170 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, больше всего вакансий будет создано в Красногорском районе –1 тыс., в Балашихе – 645, в Ленинском районе – 554, Ногинском районе – 370 и Подольске – 200. В результате проведенной работы в Подмосковье также появятся новые социальные объекты: школа на 990 мест, детская поликлиника на 250 посещений, взрослая поликлиника на 500 посещений и лыжная база.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама