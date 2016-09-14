Более 5 тыс. новых рабочих мест появится в Подмосковье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Градостроительная документация, согласованная за последние две недели Главархитектурой Московской области, позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба ведомства.

"Градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), согласованные Главархитектурой Московской области, обеспечат прирост почти 3,5 тыс. рабочих мест в Подмосковье. Документация по планировке территории (ППТ) для размещения объектов нежилого назначения предусматривает формирование более 1,6 тыс. рабочих мест. Реализация проектов позволит только в одном Домодедове создать 1170 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, больше всего вакансий будет создано в Красногорском районе –1 тыс., в Балашихе – 645, в Ленинском районе – 554, Ногинском районе – 370 и Подольске – 200. В результате проведенной работы в Подмосковье также появятся новые социальные объекты: школа на 990 мест, детская поликлиника на 250 посещений, взрослая поликлиника на 500 посещений и лыжная база.