Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конкурс на педагогические специальности в подмосковных вузах составил 26 человек на место

Москва Московская область
15 сентября, 13:15 UTC+3
В текущем году на 3 771 бюджетное место в областных вузах было подано более 21 тыс. заявлений
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/.Конкурс на бюджетные места в подмосковных вузах доходил до 26 человек на место, наибольшей популярностью пользовались педагогические и гуманитарные специальности, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Наибольшей популярностью пользовались педагогические и гуманитарные специальности. Например, в МГОУ конкурс на педагогические специальности "русский язык и литература", "история и обществознание" составил 26 человек на место. Будущим учителям было отдано около половины бюджетных мест – 1 830. Высокий конкурс был и на инженерные специальности: например, 10 абитуриентов на место для обучения по профилям "авиастроение", "информационные системы и технологии" в университете "Дубна", – цитирует пресс-служба Забралову.

По ее словам, в текущем году на 3 771 бюджетное место в областных вузах подано более 21 тыс. заявлений. Она добавила, что 12 сентября завершился прием в магистратуру, сейчас продолжается зачисление на заочную форму обучения.

В Подмосковье работают шесть областных вузов: Московский государственный областной университет, Академия социального управления, Гуманитарно-социологический институт, Гуманитарно-технологический институт, университет "Дубна", Технологический университет в Королеве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама