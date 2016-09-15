Конкурс на педагогические специальности в подмосковных вузах составил 26 человек на место

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/.Конкурс на бюджетные места в подмосковных вузах доходил до 26 человек на место, наибольшей популярностью пользовались педагогические и гуманитарные специальности, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Наибольшей популярностью пользовались педагогические и гуманитарные специальности. Например, в МГОУ конкурс на педагогические специальности "русский язык и литература", "история и обществознание" составил 26 человек на место. Будущим учителям было отдано около половины бюджетных мест – 1 830. Высокий конкурс был и на инженерные специальности: например, 10 абитуриентов на место для обучения по профилям "авиастроение", "информационные системы и технологии" в университете "Дубна", – цитирует пресс-служба Забралову.

По ее словам, в текущем году на 3 771 бюджетное место в областных вузах подано более 21 тыс. заявлений. Она добавила, что 12 сентября завершился прием в магистратуру, сейчас продолжается зачисление на заочную форму обучения.

В Подмосковье работают шесть областных вузов: Московский государственный областной университет, Академия социального управления, Гуманитарно-социологический институт, Гуманитарно-технологический институт, университет "Дубна", Технологический университет в Королеве.