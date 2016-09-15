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Подмосковный минстрой заключит соглашения о взаимодействии с МВД, ФНС и ФРС

Москва Московская область
15 сентября, 13:47 UTC+3
Ведомство начнет выдавать заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве с начала 2017 года
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подмосковный минстрой планирует заключить соглашения с Министерством внутренних дел, Федеральной налоговой службой и Федеральной регистрационной службой РФ до конца года. Это позволит оперативно получать актуальную информацию о статусе застройщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

"До конца 2016 года минстрой планирует заключить соглашения с Министерством внутренних дел, Федеральной налоговой службой и Федеральной регистрационной службой РФ, которые регламентируют порядок межведомственного взаимодействия с этими структурами. Эта работа позволит оперативно получать актуальную информацию о статусе застройщиков, которая необходима для выдачи заключения", – цитирует пресс-служба главу министерства Сергея Пахомова.

Как отмечается в сообщении, с 1 января 2017 года в связи с изменениями в 214-ФЗ Министерство строительного комплекса Московской области расширит полномочия в сфере государственного контроля в области долевого строительства. Ведомство, в частности, станет оказывать новую государственную услугу по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве. При его отсутствии с 1 января 2017 года компании не смогут привлекать денежные средства дольщиков.

Кроме того, с начала следующего года подмосковный минстрой будет осуществлять контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, а также графиками строительства -  отклонение застройщика от графика свыше 6 месяцев станет основанием для проведения дополнительной внеплановой проверки.

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