Подмосковный минстрой заключит соглашения о взаимодействии с МВД, ФНС и ФРС

Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФАСпорт 15 сентября, 13:49
СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в СирииМеждународная панорама 15 сентября, 13:44
В Сургуте незаконно установлен памятник СталинуОбщество 15 сентября, 13:31
Пассажиропоток аэропортов Кубани вырос с начала года на 14%Транспорт 15 сентября, 13:24
На борьбу с алкоголизмом в уральское село направлено 300 тыс. рублейОбщество 15 сентября, 13:21
Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера СтоунаКультура 15 сентября, 13:20
Власти проведут оценку стоимости международного аэропорта ИркутскСибирь 15 сентября, 13:02
Биологи нашли способ моделирования редкого генетического заболеванияНаука 15 сентября, 13:00
"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильмаКультура 15 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подмосковный минстрой планирует заключить соглашения с Министерством внутренних дел, Федеральной налоговой службой и Федеральной регистрационной службой РФ до конца года. Это позволит оперативно получать актуальную информацию о статусе застройщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
"До конца 2016 года минстрой планирует заключить соглашения с Министерством внутренних дел, Федеральной налоговой службой и Федеральной регистрационной службой РФ, которые регламентируют порядок межведомственного взаимодействия с этими структурами. Эта работа позволит оперативно получать актуальную информацию о статусе застройщиков, которая необходима для выдачи заключения", – цитирует пресс-служба главу министерства Сергея Пахомова.
Как отмечается в сообщении, с 1 января 2017 года в связи с изменениями в 214-ФЗ Министерство строительного комплекса Московской области расширит полномочия в сфере государственного контроля в области долевого строительства. Ведомство, в частности, станет оказывать новую государственную услугу по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве. При его отсутствии с 1 января 2017 года компании не смогут привлекать денежные средства дольщиков.
Кроме того, с начала следующего года подмосковный минстрой будет осуществлять контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, а также графиками строительства - отклонение застройщика от графика свыше 6 месяцев станет основанием для проведения дополнительной внеплановой проверки.