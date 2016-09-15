Десять комплексов для голосования инвалидов будут работать в Подмосковье 18 сентября

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Десять комплексов "Доступные выборы" для инвалидов будут работать в Подмосковье в единый день голосования 18 сентября. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.
"Впервые на выборах будет использоваться комплект "Доступные выборы". Десять комплексов закуплено, мы устанавливаем их на избирательных участках, где у нас компактно проживают избиратели-инвалиды", - сказала Коновалова.
Она отметила, что такие участки находятся в Дмитровском, Коломенском, Люберецком, Можайском, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском районах. Помогать инвалидам будут волонтеры с нарукавными повязками зеленого цвета из числа членов молодежной избирательной комиссии и студентов.
"Большинство избирательных участков были перенесены на первые этажи, оборудованы пандусами. Работа не завершена. Мы будем и далее заниматься в этом направлении", - сказала Коновалова.
В единый день голосования 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать восемь глав и 116 депутатов.