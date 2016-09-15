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Главархитектура Подмосковья предложила подсвечивать ночью значимые объекты городов

Москва Московская область
15 сентября, 16:44 UTC+3
В текущем году архитектурно-художественная подсветка появилась на 20 объектах в пяти городских округах Московской области
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подмосковная Главархитектура предложила подсвечивать вечером и ночью значимые объекты городов, сообщил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

"Мы предлагаем каждому городу создать оригинальный вечерний светоцветовой образ. Выделить доминанты в виде освещенных знаковых объектов, подчеркнуть исторический центр и новые общественные пространства, здания с ярким архитектурным обликом", - сказал он.

Подсвечивать, в частности, предлагается административные и общественные здания, культовые сооружения, градообразующие улицы, исторические памятники и торговые центры. В текущем году архитектурно-художественная подсветка появилась на 20 объектах в пяти городских округах, уточнили в пресс-службе Главархитектуры.

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