Ярмарки "Ценопад" пройдут в четырех городах Подмосковья в конце недели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ярмарки низких цен "Ценопад" пройдут в четырех городах Подмосковья с 16 по 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"С 16 по 18 сентября популярные подмосковные ярмарки "Ценопад" пройдут сразу в четырех муниципалитетах: Одинцове, Королеве, Балашихе и Ногинске", – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на каждой торговой площадке будут представлены все группы продуктов питания по низким ценам: мясо, птица, молочная продукция, овощи и фрукты, сладости, травяные чаи, консервация.

"При этом "центральной" ярмаркой обещает быть "Ценопад" в Одинцове, участниками которого станут порядка 40 предприятий – производителей продуктов питания и непродовольственных товаров", - пояснили в пресс-службе.