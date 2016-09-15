Ярмарки "Ценопад" пройдут в четырех городах Подмосковья в конце недели

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ярмарки низких цен "Ценопад" пройдут в четырех городах Подмосковья с 16 по 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"С 16 по 18 сентября популярные подмосковные ярмарки "Ценопад" пройдут сразу в четырех муниципалитетах: Одинцове, Королеве, Балашихе и Ногинске", – говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, на каждой торговой площадке будут представлены все группы продуктов питания по низким ценам: мясо, птица, молочная продукция, овощи и фрукты, сладости, травяные чаи, консервация.
"При этом "центральной" ярмаркой обещает быть "Ценопад" в Одинцове, участниками которого станут порядка 40 предприятий – производителей продуктов питания и непродовольственных товаров", - пояснили в пресс-службе.