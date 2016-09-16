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В Подмосковье при пожаре в квартире погибла женщина

Москва Московская область
16 сентября, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла при пожаре в квартире в подмосковном Королеве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Пожар произошел сегодня около 08:00 в квартире дома 19 на улице Грабина. Площадь возгорания составила всего 2 кв. м. От отравления дымом погибла хозяйка квартиры 1967 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели, что привело к возгоранию дивана.

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