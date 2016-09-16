В Подмосковье при пожаре в квартире погибла женщина

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла при пожаре в квартире в подмосковном Королеве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Пожар произошел сегодня около 08:00 в квартире дома 19 на улице Грабина. Площадь возгорания составила всего 2 кв. м. От отравления дымом погибла хозяйка квартиры 1967 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели, что привело к возгоранию дивана.