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Видеокамеры после выборов в Подмосковье используют для обеспечения безопасности в школах

Москва Московская область
16 сентября, 12:27 UTC+3
Каждый из 3,5 тыс. избирательных участков в регионе оснащен двумя камерами
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Видеокамеры, установленные на избирательных участках в Подмосковье, после выборов используют для обеспечения безопасности в школах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В дальнейшем все камеры, которые используются (на избирательных участках - ред.) будут использоваться в рамках проекта "Безопасный город". И будут выполнять функцию безопасности, в частности, в школах", - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что в Подмосковье каждый из 3,5 тыс. избирательных участков оснащен двумя камерами. Съемки всего, что происходит на избирательном участке в день голосования, будут храниться на серверах в течение трех месяцев.

В единый день голосования 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать восемь глав и 116 депутатов.

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