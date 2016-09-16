Видеокамеры после выборов в Подмосковье используют для обеспечения безопасности в школах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Видеокамеры, установленные на избирательных участках в Подмосковье, после выборов используют для обеспечения безопасности в школах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В дальнейшем все камеры, которые используются (на избирательных участках - ред.) будут использоваться в рамках проекта "Безопасный город". И будут выполнять функцию безопасности, в частности, в школах", - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что в Подмосковье каждый из 3,5 тыс. избирательных участков оснащен двумя камерами. Съемки всего, что происходит на избирательном участке в день голосования, будут храниться на серверах в течение трех месяцев.

В единый день голосования 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать восемь глав и 116 депутатов.