Губернатор: информационный центр Подмосковья "Выборы-2016" откроют для всех желающих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Единый информационный центр Подмосковья "Выборы-2016", организованный региональной избирательной комиссией в Одинцове, будет открыт для всех желающих. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения инфоцентра.

"Мы подготовили наблюдательный центр, информационный центр, куда могут приходить члены избирательной комиссии, наблюдатели от различных партий и кандидатов, представители СМИ. Центр будет открыт для всех желающих для того, чтобы посмотреть, как происходит голосование на каждом участке. По сути любой, кто будет в информационном центре, сможет попросить оператора включить тот или иной участок, и это будет сделано в течение 20-30 секунд", - сказал он.

По его словам, Московская область провела большую работу перед выборами 18 сентября, в частности на каждом избирательном участке установлено по две камеры. "Все, что происходит на избирательном участке в течение дня голосования, будет храниться на серверах три месяца. Кроме изображения мы сможем слышать звук. Это такое новшество, технологии развиваются", - отметил губернатор.

Как сообщили в главном управлении по информационной политике Московской области, по своему масштабу и уровню открытости информационному центру в Одинцове нет аналогов в России. Он размещается в здании волейбольного центра и занимает площадь около 300 кв. м, оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с 7 тыс. видеокамер, установленных на более чем 3,5 тыс. избирательных участках региона.