Более 80 тыс. деревьев посадят в Истринском районе в рамках экологической акции

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковного минстроя совместно с представителями строительных компаний посадят более 80 тыс. деревьев в Истринском районе в рамках экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
"В акции "Наш лес. Посади свое дерево" примут участие более 200 сотрудников министерства строительного комплекса Московской области и более 1 тыс. представителей строительных компаний, входящих в Ассоциацию застройщиков Московской области. Для них выделена лесная площадка ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России на одном из центральных участков в Истринском районе вблизи деревни Веледниково. На этом участке площадью 19 га будет высажено более 80 тыс. саженцев ели и сосны", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что участников акции, в которой также примут участие школьники, обеспечат сеянцами ели и сосны, специальным инвентарем, а инструкторы научат работать с посадочным материалом. На площадке развернется полевая кухня, пройдет концерт популярных артистов. Всего в Подмосковье планируют задействовать более 160 тыс. человек и посадить более 1,3 млн лесных культур.