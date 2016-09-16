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Более 80 тыс. деревьев посадят в Истринском районе в рамках экологической акции

Москва Московская область
16 сентября, 15:01 UTC+3
Всего в рамках акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Подмосковье посадят более 1,3 млн лесных культур
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковного минстроя совместно с представителями строительных компаний посадят более 80 тыс. деревьев в Истринском районе в рамках экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

"В акции "Наш лес. Посади свое дерево" примут участие более 200 сотрудников министерства строительного комплекса Московской области и более 1 тыс. представителей строительных компаний, входящих в Ассоциацию застройщиков Московской области. Для них выделена лесная площадка ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России на одном из центральных участков в Истринском районе вблизи деревни Веледниково. На этом участке площадью 19 га будет высажено более 80 тыс. саженцев ели и сосны", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что участников акции, в которой также примут участие школьники, обеспечат сеянцами ели и сосны, специальным инвентарем, а инструкторы научат работать с посадочным материалом. На площадке развернется полевая кухня, пройдет концерт популярных артистов. Всего в Подмосковье планируют задействовать более 160 тыс. человек и посадить более 1,3 млн лесных культур.

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