Более 400 тыс. жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 402,8 тыс. жителей Московской области сделали прививки от гриппа с конца 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"С конца августа 2016 года от гриппа привиты 402 844 жителя Подмосковья, в том числе 46,8 тыс. детей" - приводятся в материале слова Ольги Забраловой.

"Грипп протекает тяжелее других респираторных вирусных инфекций и может вызывать осложнения. Вакцинация же является наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям. Детей можно прививать от гриппа с полугода. Вакцинация продлится в области до 1 декабря", - сказала зампред правительства.

По ее словам, с начала вакцинации в область поступило 650 тыс. доз вакцин для взрослых и 108 тыс. доз - для детей.

Как уточняется в сообщении, вакцинация взрослого населения Подмосковья против гриппа стартовала 22 августа, детей - 5 сентября. В 2015 году прививки поставили 1,644 млн человек.