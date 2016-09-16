Более 400 тыс. жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 402,8 тыс. жителей Московской области сделали прививки от гриппа с конца 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.
"С конца августа 2016 года от гриппа привиты 402 844 жителя Подмосковья, в том числе 46,8 тыс. детей" - приводятся в материале слова Ольги Забраловой.
"Грипп протекает тяжелее других респираторных вирусных инфекций и может вызывать осложнения. Вакцинация же является наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям. Детей можно прививать от гриппа с полугода. Вакцинация продлится в области до 1 декабря", - сказала зампред правительства.
По ее словам, с начала вакцинации в область поступило 650 тыс. доз вакцин для взрослых и 108 тыс. доз - для детей.
Как уточняется в сообщении, вакцинация взрослого населения Подмосковья против гриппа стартовала 22 августа, детей - 5 сентября. В 2015 году прививки поставили 1,644 млн человек.