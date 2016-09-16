Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 тыс. жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа

Москва Московская область
16 сентября, 16:57 UTC+3
С начала вакцинации в область поступило 650 тыс. доз вакцин для взрослых и 108 тыс. доз - для детей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 402,8 тыс. жителей Московской области сделали прививки от гриппа с конца 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"С конца августа 2016 года от гриппа привиты 402 844 жителя Подмосковья, в том числе 46,8 тыс. детей" - приводятся в материале слова Ольги Забраловой.

"Грипп протекает тяжелее других респираторных вирусных инфекций и может вызывать осложнения. Вакцинация же является наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям. Детей можно прививать от гриппа с полугода. Вакцинация продлится в области до 1 декабря", - сказала зампред правительства.

По ее словам, с начала вакцинации в область поступило 650 тыс. доз вакцин для взрослых и 108 тыс. доз - для детей.

Как уточняется в сообщении, вакцинация взрослого населения Подмосковья против гриппа стартовала 22 августа, детей - 5 сентября. В 2015 году прививки поставили 1,644 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама