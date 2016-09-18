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На выборах в Госдуму в Подмосковье на 10:30 мск проголосовали более 100 тыс. избирателей

Москва Московская область
18 сентября, 12:16 UTC+3
На выборах депутатов Московской областной думы участие в выборах приняли более 130 тыс. человек
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 сентября. /ТАСС/. На выборах депутатов Госдумы в Подмосковье по состоянию на 10:30 мск проголосовали более 117 тыс. избирателей. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова

"По состоянию на 10:30 мск на выборах депутатов Госдумы проголосовали 117372 человека, на выборах депутатов Московской областной думы 134524 человека. 2630 избирателей проголосовали по открепительным удостоверениям на выборах в Госдуму и 2142 отдали свои голоса по открепительным удостоверениям на выборах депутатов Мособлдумы", - сказала Коновалова.

Она добавила, что все поступающие сигналы о нарушениях проверяются участковыми и территориальными избирательными комиссиями.

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