Мособлизбирком: явка на выборах в Госдуму в Подмосковье на 12:00 мск составила 10,51 %

ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов в Госдуму в Подмосковье по состоянию на 12:00 мск составила 10,51%. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Параллельно с выборами в Госдуму в Московской области проходят выборы депутатов Мособлдумы, там по состоянию на 12:00 мск проголосовало 10,43% избирателей", - сказала Коновалова.