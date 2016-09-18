Омбудсмен: серьезных нарушений на выборах в Подмосковье не зафиксировано

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ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области и наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах депутатов Госдумы в Московской области. Об этом сообщила в воскресенье журналистам подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.
"От моих коллег серьезных жалоб на нарушения не поступало. Есть замечания, по которым на местах работают наши группы общественников и наблюдателей. Замечания были к участкам в Щелково и Серпуховском районе по подвозу курсантов, но мы понимаем, это не нарушение, и что учащихся военных учебных заведений подвозят на участки централизованно. Это особая категория, которая никогда не передвигалась в свободном режиме", - сказала Семенова.
"Никакой агитации мы не наблюдаем, несмотря на то, что такие сигналы были", - добавила она.
Также, по словам Семеновой, были замечания, которые касались возможности обзора наблюдателей за кабинками и столами регистрации. "Вопросы тоже были сняты - там где необходимо столы передвинули", - заключила Семенова.
Всего в Подмосковье работают 3625 избирательных участков.
В Московской области в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье избирают восемь глав и 116 депутатов.