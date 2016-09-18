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Явка на выборах в Госдуму в Подмосковье на 15:00 мск составила 21,6%

Москва Московская область
18 сентября, 17:41 UTC+3
На выборах в Мособлдуму проголосовали 21,5% избирателей
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ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов в Госдуму в Подмосковье по состоянию на 15:00 мск составила 21,6% - проголосовал 1 218 191 избиратель. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Параллельно с выборами в Госдуму в Московской области проходят выборы депутатов Мособлдумы, там по состоянию на 15:00 мск проголосовало 1 203 138 человека или 21,5% избирателей", - сказала Коновалова.

В Московской области в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье избирают восемь глав и 116 депутатов.

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