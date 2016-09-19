Более 10 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на выборах 18 сентября впервые

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Подмосковья впервые приняли участие в парламентских выборах 18 сентября. Как сообщила в понедельник журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, им были вручены памятные подарки и сертификаты.
"10 058 избирателей проголосовали впервые. Им были вручены памятные подарки - календари и сертификаты, с информацией о том, что они голосовали на выборах", - сказала она.
По словам Коноваловой, явка на выборах в Госдуму в Московской области по данным на 10:00 мск 19 сентября составила 37,36%. На текущий момент отработано 70% голосов.
18 сентября, в единый день голосования, в России прошли выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходили по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избиралась по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.