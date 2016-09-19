Политолог: на выборах в Московской области не было административного нажима

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. На выборах в Подмосковье 18 сентября не было административного нажима, а входе избирательной кампании все партии имели возможность доступа к избирателям, средствам массовой информации, рекламным поверхностям. Об этом сообщил политолог Евгений Минченко.

"В ходе избирательной кампании все партии имели возможность доступа к избирателям, средствам массовой информации, рекламным поверхностям. Результаты показывают, что не было административного нажима, а сами итоговые цифры не являются заоблачными - это, как минимум, те результаты, к которым существует доверие", - сказал он.

По его словам, за избирательным процессом в регионе осуществлялось масштабное наблюдение - работала большая мониторинговая группа от Совета по правам человека, куда входили люди, которых невозможно заподозрить в каких-то симпатиях к власти.

"По сути, никаких серьезных нарушений не обнаружено – большая часть тех претензий, которые существовали, была снята, скорее они были обусловлены каким-то недоразумением", - заявил политолог.

Минченко отметил, что "если сравнивать данные по явке в регионе и в целом по стране, то результат в Подмосковье очень приличный".

Как сообщила в понедельник журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, явка на выборах в Госдуму в Московской области по данным на 10:00 мск 19 сентября составила 37,36%. На текущий момент обработано 70% голосов.

18 сентября, в единый день голосования, в России состоялись выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходили по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избиралась по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.