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В соцучреждения ряда районов Подмосковья начали подавать тепло

Москва Московская область
19 сентября, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Решение о подаче тепла принимается местными органами власти, при этом учитываются пожелания жителей
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тепло начали подавать в социальные учреждения некоторых районов Московской области. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

По его словам, в понедельник начали отапливать объекты социальной сферы в отдельных населенных пунктах Дмитровского, Истринского, Сергиево-Посадского, Чеховского районов, а также городского округа Химки.

"Уже в ближайшие часы перечень муниципалитетов Подмосковья, начавших отопительный период, будет расширяться. Включение отопления на объектах социальной сферы (в больницах, школах, детских садах) происходит поэтапно. Так, в Химках на утро 19 сентября тепло было подано на 20% социальных объектов, в городском поселении Дедовск Истринского района - 25%. Решение о подаче тепла принимается местными органами власти, при этом учитываются пожелания жителей", - появснил Пестов.

"В соответствии с нормативами, отопление включается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже восьми градусов. При этом по поручению губернатора, в Подмосковье при начале подачи тепла ориентируются больше не на формальные показатели, а на пожелания жителей. В случае, если жители обращаются в муниципальные органы власти с заявлениями о том, что в их домах объективно холодно - отопление необходимо включать в кратчайшие сроки", - подчеркнул Пестов.

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