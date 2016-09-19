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Почти 200 фельдшерских пунктов Подмосковья начнут отпускать лекарства до конца года

Москва Московская область
19 сентября, 15:51 UTC+3
Всего в Московской области работают более 500 фельдшерско-акушерских пунктов
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 200 фельдшерско-акушерских пунктов в селах Подмосковья получат лицензии на отпуск лекарств и медицинских изделий до конца года. Об этом в понедельник сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"До конца 2016 года 195 сельских фельдшеров получат лицензии на отпуск лекарств и медизделий", - сказала Забралова. Всего в Московской области работают более 500 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

"Государственная аптечная сеть расширяется - только с начала года открыто более 70 аптечных пунктов, но остаются сельские населенные пункты, где отсутствуют аптечные организации. Для обеспечения доступности лекарств жителям отпускать препараты может фельдшер сельского ФАПов. Для этого медику необходимо пройти обучение и получить лицензию. В настоящее время организовано обучение 105 медработников", - подчеркнула Забралова.

Обучение медработников для дальнейшей реализации лекарств сельским жителям проходит на базе медицинского колледжа №1 в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

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