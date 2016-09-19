Более 600 человек расселят из аварийных домов в Лобне

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 600 человек расселят из 32 аварийных домов в микрорайоне "Москвич" города Лобня, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"В рамках развития застроенной территории предусмотрен снос 32 ветхих домов площадью более 10 тыс. кв. м с расселением 621 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, по договору с инвестором в микрорайоне предусмотрено завершение строительства двух проблемных домов.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов, новое жилье обеспечат социальной инфраструктурой. "В этом микрорайоне предусмотрены не менее 200 мест в детских дошкольных учреждениях, парковка вместимостью не менее 1539 машиномест, а также офис семейного врача площадью не менее 100 кв. м и двухкомнатная квартира для проживания медработника", – добавил Сергей Пахомов.