Мособлизбирком учтет допущенные в ходе выборов ошибки

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мособлизбирком учтет ошибки, допущенные в ходе организации и проведения выборов 2016 года, чтобы в будущем улучшить качество проведения единого дня голосования. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.
"Итоги подведем, сядем, выдохнем, возьмем ту информацию, которую нам дали наблюдатели из СПЧ, международные наблюдатели, обобщим и примем как руководство к действию", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Ранее Коновалова сообщила, что около 40 жалоб на нарушения в ходе проведения выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы получил Мособлизбирком 18 сентября, большинство из них не подтвердились. В частности, речь шла о незаконной агитации, административном давлении, отказе подписывать итоговый протокол голосования, вбросе бюллетеней, отказе пройти на избирательный участок и попытке подкупа избирателей. Тем не менее, по ее словам, по итогам проверки большинство жалоб не подтвердились.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что партия "Единая Россия" после обработки 82% протоколов занимает лидирующую позицию на выборах депутатов в Мособлдуму. Согласно предварительным результатам партия "Единая Россия" набрала 42,84%, КПРФ - 16,19%, "Пенсионеры за справедливость" - 5,10%, ЛДПР - 14,61%, "Справедливая Россия" - 5,07%.
В единый день голосования 18 сентября в Московской области прошли выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 32 избирательные кампании в органы местного самоуправления различных уровней.