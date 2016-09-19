Около 40 т продукции реализовали на ярмарках "Ценопад" в минувшие выходные

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 40 т продовольственной продукции реализовали на ярмарках "Ценопад", которые прошли в Одинцове, Королеве, Ногинске и Балашихе в минувшие выходные. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Мониторинг объемов продаж показывает высокую популярность "Ценопадов" среди жителей всех четырех муниципалитетов. В минувшие выходные "Ценопады" посетило более 22 тыс. жителей Подмосковья. Суммарно на ярмарках было продано более 15 т овощей, 10 т картофеля, а также 7,5 т свежего мяса, 6 т арбузов и почти 9 тыс. штук консервов", - сказал он.

Министр добавил, что участниками ярмарок стали 150 предприятий-производителей и фермерских хозяйств Московской области.