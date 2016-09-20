Около 40 млн кв. м недвижимости на разных стадиях строительства находится в Подмосковье

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подмосковные строители в настоящее время возводят без малого 39 млн кв. м недвижимости. Об этом во вторник журналистам сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.
"Этот объем включает в себя около 2 млн кв. м социальных объектов, в частности, 994,9 тыс. "квадратов" приходится на школы, 464,5 тыс. - на детские сады, 216,1 тыс. - на спортивные объекты и 326,1 тыс. - на медучреждения", - отметил Пахомов.
По его словам, 37,7 % от общего объема возводимых площадей приходится на коммерческую недвижимость, где впоследствии будут создаваться новые места приложения труда. При этом разрешения по 17% возводимой в Подмосковье недвижимости - 6,6 млн кв. м оформлены в 2016 году.