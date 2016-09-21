Более 770 медработников Подмосковья обеспечиваются жильем за счет регионального бюджета

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 770 врачей и медработников среднего звена обеспечиваются жильем в Подмосковье за счет средств регионального бюджета. Об этом в среду сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"В 2016 году в Подмосковье жильем обеспечено 772 врача и медработника среднего звена", - сказала Забралова. Обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала является одной из мер привлечения и поддержки работников сферы здравоохранения.
"Медицинским работникам выделяют комнату или квартиру либо компенсируют затраты на аренду. 305 врачам и медработникам среднего звена предоставлены квартиры, 227 - комнаты, 240 - получают компенсацию за аренду жилого помещения. Щелковский, Люберецкий и Ленинский районы, Лобня, Химки показывают хорошие результаты в обеспечении жильем медработников", - пояснила первый зампред.
В 2015 году в Подмосковье служебным жильем было обеспечено более 600 врачей и медработников среднего звена.