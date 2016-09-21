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Более 770 медработников Подмосковья обеспечиваются жильем за счет регионального бюджета

Москва Московская область
21 сентября, 12:34 UTC+3
Медицинским работникам выделяют комнату или квартиру либо компенсируют затраты на аренду
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 770 врачей и медработников среднего звена обеспечиваются жильем в Подмосковье за счет средств регионального бюджета. Об этом в среду сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"В 2016 году в Подмосковье жильем обеспечено 772 врача и медработника среднего звена", - сказала Забралова. Обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала является одной из мер привлечения и поддержки работников сферы здравоохранения.

"Медицинским работникам выделяют комнату или квартиру либо компенсируют затраты на аренду. 305 врачам и медработникам среднего звена предоставлены квартиры, 227 - комнаты, 240 - получают компенсацию за аренду жилого помещения. Щелковский, Люберецкий и Ленинский районы, Лобня, Химки показывают хорошие результаты в обеспечении жильем медработников", - пояснила первый зампред.

В 2015 году в Подмосковье служебным жильем было обеспечено более 600 врачей и медработников среднего звена.

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