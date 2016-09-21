Безбилетник ранил контролера в подмосковной электричке

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Безбилетный пассажир ранил из травматического оружия контролера в подмосковной электричке. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Инцидент произошел в среду в 7.10 мск на остановочном пункте Весенняя. "Бригада кассиров-контролеров осуществляла проверку наличия проездных документов в электропоезде № 6480 по маршруту Серпухов - Новоиерусалимская. В этом поезде следовал гражданин, не оплативший проезд и отказавшийся приобретать билет в пути. Сотрудники компании предложили ему покинуть поезд, после чего он открыл стрельбу и ранил кассира-контролера", - сообщили в пресс-службе ЦППК.
Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение в область грудной клетки. От госпитализации кассир-контролер отказался. "В настоящее время злоумышленник задержан полицией. На месте совершения преступления продолжает работать следственно-оперативная группа", - уточнили в пресс-службе.