МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В подмосковном Чехове построили один из двух проблемных домов "СУ-155". Ключи от квартир получат 96 дольщиков, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

"Совместными усилиями Министерства строительного комплекса Московской области и банка-санатора "Российский капитал" строительство 34 корпуса завершено ранее заявленного срока. В настоящее время Главгосстройнадзором Московской области проводится итоговая проверка выполненных работ для последующего ввода данного объекта в эксплуатацию. Таким образом, в ближайшее время 96 граждан, пострадавших от действий обанкротившейся компании "СУ-155", смогут получить ключи от своих квартир в 34 корпусе", – цитирует пресс-служба главу стройкомплекса Московской области Сергея Пахомова.

Министр отметил, что еще один дом обанкротившейся компании "СУ-155", соинвесторами строительства которого стали 95 граждан, введут в эксплуатацию до конца текущего года. Работы на этом объекте возобновились в мае 2016 года.