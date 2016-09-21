Легкорельсовый транспорт свяжет 26 крупнейших городов Подмосковья

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Линия легкорельсового транспорта (ЛРТ), проектируемого в Подмосковье, свяжет 26 крупнейших городов области, в которых проживает свыше 2,5 млн жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Как отмечается в материале, в среду заместитель главы Минтранса Подмосковья Петр Кузин принял участие в IX международном форуме "Транспортно-транзитный потенциал". Кузин рассказал об особенностях развития проектов государственно-частного партнерства на примере проекта скоростного внеуличного транспорта в Московской области.

"Проект скоростного легкорельсового трамвая позволит объединить единой транспортной сетью 26 крупнейших городов Подмосковья с общим населением более 2,5 млн человек. Новый вид транспорта не только значительно сократит время поездки между муниципальными образованиями, но и позволит жителям области быстро и комфортно добраться до аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево", - приводит пресс-служба слова Кузина.

Он отметил, что реализация будет проходить в четыре этапа. Первым пусковым комплексом определена южная хордовая линия, проходящая от Подольска через Домодедово до Раменского района с заходом в аэропорты Домодедово и Жуковский. Этот участок позволит объединить различные точки притяжения Московской области, создав единый кластер, который станет центром тяготения не только для входящих в него городов, но и для соседних - Чехова, Воскресенска, Коломны.

Протяженность линии первого пускового комплекса проекта ЛРТ составляет 74,1 км. Конечные станции линии будут расположены в непосредственной близости от микрорайона Кузнечики Подольска и на станции Раменское Рязанского направления Московской железной дороги. Всего на данной линии будет расположено 16 станций, включая девять транспортно-пересадочный узлов, семь из которых предполагают создание торговых и офисных площадей и соцобъектов, добавил Кузин.

Он также подчеркнул, что строительство ЛРТ будет способствовать интенсивному развитию экономики Московского региона, интенсификации формирования высокотехнологичной промышленности и подготовке высококвалифицированных кадров, ориентированных на новую экономику.