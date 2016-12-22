В Подмосковье отказались от проведения детских елок из-за гриппа

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Угроза распространения гриппа заставила подмосковные власти отказаться от проведения новогодних праздников с большим количество детей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
"Мы пока не закрыли ни одного детского учреждения, закрываем на карантин отдельные группы в детских садах, а вот от больших праздников и крупных елок рекомендуем отказаться, особенно в муниципалитетах, где отмечен самый высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями", - сказал Марков.
"Какие-то маленькие елки с участием небольшого количества детей, например, в группе детского сада, мы не запрещаем", - добавил он. По словам министра, главным распространителем инфекции служат дверные ручки, поскольку вирусы - возбудители простуды живут именно на ладонях.
Марков напомнил, что вирусными простудными заболеваниями в Подмосковье на сегодняшний день больны около 80 тыс. человек, при этом гриппом более не более 250 человек.
Эпидемически порог по простудным инфекциям превышен на 45% в Подмосковье, при этом наиболее сложная ситуация по заболеваемости сложилась в Кашире, Реутове, Домодедово, Одинцово и еще 30 муниципалитетах.