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В Подмосковье отказались от проведения детских елок из-за гриппа

Москва Московская область
22 декабря, 15:19 UTC+3
Запрет касается мероприятий с участием большого количества детей
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Угроза распространения гриппа заставила подмосковные власти отказаться от проведения новогодних праздников с большим количество детей. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Мы пока не закрыли ни одного детского учреждения, закрываем на карантин отдельные группы в детских садах, а вот от больших праздников и крупных елок рекомендуем отказаться, особенно в муниципалитетах, где отмечен самый высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями", - сказал Марков.

"Какие-то маленькие елки с участием небольшого количества детей, например, в группе детского сада, мы не запрещаем", - добавил он. По словам министра, главным распространителем инфекции служат дверные ручки, поскольку вирусы - возбудители простуды живут именно на ладонях.

Марков напомнил, что вирусными простудными заболеваниями в Подмосковье на сегодняшний день больны около 80 тыс. человек, при этом гриппом более не более 250 человек.

Эпидемически порог по простудным инфекциям превышен на 45% в Подмосковье, при этом наиболее сложная ситуация по заболеваемости сложилась в Кашире, Реутове, Домодедово, Одинцово и еще 30 муниципалитетах.

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